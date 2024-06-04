Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства велотрек на западе Москвы, который был построен к Олимпиаде 1980 года. Карточка дела опубликована в базе Арбитражного суда Москвы, первым на нее обратил внимание «Коммерсантъ».

Сейчас здание велотрека площадью 42,2 тыс. кв. м принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП). Генпрокуратура потребовала не только изъять объект, но и ходатайствовало об аресте этого имущества, запрете руководителям «Спортивного центра профсоюзов «Крылатское» (СЦП «Крылатское») распоряжаться им. В то же время надзорное ведомство намерено запретить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении велотрека.

Суд согласился только с последним требованием Генпрокуратуры и назвал такие меры по обеспечению «чрезмерными». В определении суда сказано, что арест здания и запрет на распоряжение им мешали бы действиям, которые связаны с «повседневным использованием» спорного имущества. Речь идет о правах собственника на «владение и пользование имуществом в период нахождения спора в суде».

Аргументация Генпрокуратуры в деле пока не приводится. Следующее заседание назначено на 24 июля 2024 года.

Сейчас на территории, где к Олимпиаде-80 был построен велотрек, находится гостиница «Крылатское». Согласно выписке из ЕГРН, в 1999 году здание перешло на баланс МФП, а в 2018-м было передано в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское».

В Московской федерации профсоюзов пообещали отстаивать свои законные права на объект. Имущественный комплекс спортивного центра профсоюзов в Крылатском со дня его строительства в 1979 году находится в профсоюзной собственности, заявил заместитель председателя МФП Павел Лаптев в разговоре с «Коммерсантом».

Между тем издание подчеркивает, что в марте 2024 года суд уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о переходе в госсобственность Дома союзов на Большой Дмитровке в центре Москвы. До этого здание также принадлежало Московской федерации профсоюзов.

«Коммерсантъ» пишет, что количество подобных исков со стороны Генпрокуратуры существенно выросло с 2022 года. Как правило, в таких делах ведомство утверждает, что государство незаконно утратило собственность над объектом, а также что приватизационные документы были оформлены с нарушением компетенции или неуполномоченным лицом. В результате подобные споры, как правило, решаются в пользу государства, рассказал изданию партнер практики «Недвижимость и строительство» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков.

При этом раньше прокуратура в основном пыталась оспорить сделки по передаче производственных активов, а теперь появляются иски в отношении объектов социального назначения, которые активно передавались именно общественным организациям, указывает эксперт. По прогнозам Кузнеченкова, в ближайшее время таких дел может стать еще больше.