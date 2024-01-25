Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела и признала нежелательной работу издания Doxa, сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.

«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии», — сказал депутат, его слова опубликованы в телеграм-канале думской комиссии.

Пискарев отметил, что организация причастна к «обучению диверсионной деятельности на территории России».

«В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — говорится в его сообщении.

Парламентарий также напомнил об ответственности за сотрудничество с нежелательными организациями: административной (ст.20.33) и уголовной (ст.284.1), предельный срок наказания — до пяти лет заключения.

Интернет-журнал Doxa* был создан студентами и аспирантами Высшей школы экономики в 2017 году. В феврале 2022 года его сайт по требованию Генпрокуратуры заблокировал Роскомнадзор.

О том, чтобы признать работу журнала экстремистской Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству во внутренние дела просила Генпрокуратуру еще в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что издание «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».

В апреле 2021 года были задержаны редакторы Doxa* Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. По версии следствия, они размещали видеообращения об участии несовершеннолетних в акциях в поддержку Алексея Навального. В апреле 2022 года Дорогомиловский суд приговорили их к двум годам исправительных работ и на три года запретил им администрировать сайты.

* деятельность организаций признана нежелательной на территории России