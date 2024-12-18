Деятельность американской неправительственной организации Recorded Future признали нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Финансируется организация за счет американских корпораций. Сотрудники RF* предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств», — говорится в сообщении ведомства.

Организация была основана в 2019 году, ее штаб-квартира находится в штате Массачусетс, также филиалы есть в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре.

По данным Генпрокуратуры, сотрудники Recorded Future* «обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России».

Также в ведомстве сообщили, что американская организация участвует в сборе и анализе информации о действиях российских Вооруженных сил.

«Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России», — добавили в Генпрокуратуре.

*признана нежелательной в России