Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность чешской неправительственной организации (НПО) Compelson s.r.o., которая специализируется на программном обеспечении. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 21 января.

По данным Генпрокуратуры, основанная в 1993 году Compelson s.r.o. снабжала спецслужбы и правоохранительные органы различных государств, включая США и Украину, программным обеспечением, которое позволяет получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным.

В частности, после начала военной операции чешская НПО передала украинским вооруженным силам и спецслужбам бесплатные лицензии на программы и технические средства, говорится в пресс-релизе ведомства.

«С их помощью осуществляется доступ к информации, содержащейся в мобильных телефонах и смарт-часах, аккаунтах в социальных сетях и «облачных» хранилищах данных, в автоматическом режиме проводится анализ файлов, контактов, переписки, истории звонков и перемещений владельца устройства», — уточняет Генпрокуратура.

Как отмечает ведомство, директор Compelson s.r.o. утверждал, что программное обеспечение используется украинскими силовиками «для защиты от России».