Генпрокуратура России признала нежелательной некоммерческую организацию Russian America for Democracy in Russia* («Русская Америка за демократию в России»*). Об этом сообщается в ответе ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы Андрея Лугового, который парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.

«Russian America for Democracy in Russia* стала клоном экстремистского ФБК**. Цель — создание в России протестной силы для расчленения страны, подготовка кампании по передаче власти иностранным захватчикам. Идея и финансы проекта — Госдеп США, а исполнители — беглые предатели», — пишет Луговой.

По утверждению депутата, Russian America for Democracy in Russia* и ФБК** «разрабатывали и проводили акции по призывам к террористической деятельности в России, госизмене, вандализму, шпионажу».

По словам Лугового, проекты Russian America for Democracy in Russia* и ее волонтеров направлены на распространение «фейковых компроматов», «фейков» об имуществе чиновников, а также на дискредитацию российской армии. Также организация реализует проект по сбору средств на беспилотники, средства связи, одежду и снаряжение для ВСУ, добавил Луговой.

На сайте организации говорится, что она объединяет «россиян США, выступающих за свободу и демократию в России», а также против военных действий на Украине.

* организация признана нежелательной в России

** внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена