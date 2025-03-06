Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» Кириллу Селезневу и Алексею Митюшеву, а также к Юлии Симаковой и ряду юрлиц.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% акций и доли в уставном капитале производителей изделий из бетона АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит-строительные решения» и других компаний, пишет ТГ-канал «Лебединое озеро». В числе ответчиков также указаны ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия» и другие структуры.

Суд принял новый иск Генпрокуратуры к производству и назначил предварительное заседание.

Кирилла Селезнева ранее называли близким соратником главы «Газпрома» Алексея Миллера. Он больше 15 лет входил в правление «Газпрома» и возглавлял дочерний «Газпром Межрегионгаз». После ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, Селезнев потерял эту должность.

Сейчас Селезнев значится гендиректором «Русхимальянса», который занимается переработкой этансодержащего газа и производством сжиженного природного газа в Ленинградской области. Он находится под санкциями США и Великобритании.

По данным РБК, Алексей Митюшов — однокурсник Кирилла Селезнева по питерскому «Военмеху». После института Митюшов около десяти лет проработал в дочерних структурах «Газпрома», которые курировал Селезнев. В январе 2025-го Генпрокуратура подала еще один иск к Митюшову с требованием взыскать в доход государства акции и доли предприятий в Башкирии: в их числе — АО «Салаватнефтемаш», ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Нефтехимремстрой».

Среди ответчиков по иску — Юлия Симакова. Она связана с Алексеем Митюшовым через ООО «Стратегия», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ей принадлежит 49,9% акций этого предприятия, бенефициаром которого значится Митюшов, свидетельствуют данные СПАРКа. Через эту компанию, в частности, Митюшов стал собственником «Нефтехимремстроя» в 2016 году.