Генпрокуратура России подала иск в суд с требованием передать государству активы миллиардера Константина Струкова, а именно все акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») — одного из крупнейших в стране золотодобытчиков — и 100% долей в ООО «Управляющая компания “ЮГК”». Об этом сообщил «Коммерсантъ» и вскоре это подтвердил ТАСС источник в надзорном ведомстве.

Иск подан в Советский районный суд Челябинска. В нем говорится, что Струков, который с 2000 года является депутатом заксобрания Челябинской области, а с 2017 года занимает пост зампреда этого госоргана, в нарушение запрета заниматься бизнесом через процедуру банкротства получил под контроль активы ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», создав ПАО «ЮГК». По данным Генпрокуратуры, он совершил это, используя свои должности и положение в органах государственной власти, уточняет «Ъ».

Как пишет издание, помимо активов «Южуралзолота», капитализация которого превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка составляет 54 млрд, а прибыль — 34 млрд, Струков таким образом завладел активами еще десяти компаний. По документам все эти компании оформлены на его дочь Александру, имеющую гражданство Швейцарии, а также на нескольких доверенных лиц.

«ЮГК» занимает четвертое место по производству золота в России и насчитывает 15 тысяч сотрудников. В 2021 году Константин Струков возглавил список богатейших госслужащих России по версии Forbes, который оценил его доход в 8,6 млрд руб. В феврале 2025 года компания попала под санкции Евросоюза.

В офисах ПАО «ЮГК» и аффилированных компаний в Челябинской области в среду, 2 июля, прошли обыски с участием сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР). Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, их провели в рамках ранее возбужденных уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) и порче земли (ч. 1 ст. 254 УК).

В органах пояснили, что нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов были выявлены в Пластовском и Еткульском районах области, что привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологии. Более того, за последние несколько лет произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников «ЮГК», сообщил собеседник агентства. По его словам, это может служить косвенным подтверждением халатного отношения должностных лиц компании к требованиям промышленной безопасности.

В апреле 2024 года на Светлинском месторождении в Пластовском районе прорвало дамбу технического пруда, после чего в пробах речной воды предельно допустимая концентрация цианидов оказалась превышена в 192 раза, свыше 330 тыс. кв. м сельхозземель были загрязнены мышьяком, писал «Ъ — Южный Урал». Ущерб от действий «ЮГК» оценили в 3 млрд рублей.

После инцидента прокуратура Челябинской области, а также инспекторы Ростехнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели комплексную проверку еще на двух месторождениях компании — Березняковском в Еткульском районе и Курасан в Верхнеуральском районе. Они пришли к выводам, что «ЮГК» ведет горные и взрывные работы с нарушениями и не контролирует устойчивость бортов карьеров, что создает угрозу жизни работников, сообщала «Российская газета».

По результатам было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. Кроме того, в августе 2024 года на 90 суток были приостановлены горные работы на карьерах Березняковский, Светлинское, Курасан и Южный Курасан.