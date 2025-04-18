Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову и врио главы Свердловской области Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации с рампой, которую решили сделать из памятника Владимиру Ленину в городе Верхняя Пышма. Документы имеются в распоряжении RTVI.

О ситуации со скейт-парком и памятником вождю пролетариата

В Верхней Пышме в рамках благоустройства города в районе ДК «Металлург» разместили площадку для экстремальных видов спорта, частью которой стал памятник Ленину. Федерация скейтбординга России опубликовала кадры с катающимися по монументу скейтбордистами, отметив, что за проект отвечает компания Legato Construction.

После критики со стороны коммунистов власти города заявили, что скейтбордисты у памятника — «чья-то недобрая шутка». Спикер гордумы Верхней Пышмы Иван Зернов заявил, что на участке, где строится парк, еще ведутся работы, проход на территорию закрыт, а скейтбордисты на рампе — это просто «визуализация». По его словам, памятник «будет сохранен», поскольку скейт-парк «по проекту отнесен в другое место».

В Федерации скейтбординга России заявили, что такой проект действительно существует.

«Памятник, долгие годы находившийся в полузаброшенном состоянии, сейчас стал частью современного общественного пространства, сохранив свое место в городской среде по-новому», — отметили в организации.

В федерации также заявили, что не видят «в сложившемся решении нет ничего неуважительного», и считают, что если современная молодежь заинтересуется историей через такой «необычный и вовлекающий опыт», то это можно только приветствовать».

«Это пример того, как через современные формы взаимодействия можно пробудить интерес к прошлому. Скейтбординг сегодня — это не просто спорт, это часть городской культуры и форма самовыражения. Включение исторических объектов в новые контексты может стать поводом для интереса к истории, изучения прошлого и даже волонтерской деятельности. В стране существует множество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Возможно, общественное внимание, вызванное данным проектом, станет стимулом к их восстановлению», — считают в организации.

Партнер проектного бюро М4 Андрей Кобзев, который занимался разработкой концепции, рассказал изданию «Подъем», что проект прошел общественные слушания, в том числе с жителями города, и никакой критики не встретил.

«Было несколько вариантов, что делать с памятником: перенести куда-то либо подвинуть. Было принято решение интегрировать его в пространство. Но постамент был разваливающимся, его укрепили. Идея была в том, чтобы сохранить историю, но при этом вдохнуть в сквер новую жизнь, привлечь туда большое количество людей», — сказал он.

По его словам, задача привлечь внимание таким образом не ставилась, но важно, что обсуждается «сохранение и интеграция памяти, это архиважно».

«Хуже было бы, если бы памятник просто тихо убрали. Мы готовы к любому развитию событий», — добавил Кобзев.

Legato Construction планируют завершить работы до конца 2025 года.

«Просим привлечь к ответственности виновных»

Останина в своем обращении к Краснову отмечает, что к ней по этому поводу обратились сами жители города, «возмущенные сооружением в г.о. Верхняя Пышма скейт-рампы, которую сделали из памятника В.И. Ленину».

Также, добавила депутат, в сети можно найти заявку на строительство в Верхней Пышме скейт-парка площадью 450 кв. м.

Расходы на это должны составить 12 140 000 рублей, они будут взяты из городского бюджета. Заниматься проектом будет компания Legato Construction. По мнению Останиной, эти средства можно было бы «потратить на более приоритетные социальные нужды горожан».

«Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку законности размещения указанного скейт-парка и возведения конструкций вокруг постамента памятника В.И.Ленину, а также действий должностных лиц на предмет оскорбления патриотических чувств граждан. В случае выявления нарушений законодательства, просим вас принять меры прокурорского реагирования, в том числе в установленном законом порядке привлечь к ответственности виновных лиц», — добавила парламентарий.

В обращении к Паслеру Останина отметила, что в думский комитет по защите семьи «поступают обращения от жителей Свердловской области, возмущенных сооружением в г.о. Верхняя Пышма скейт-рампы, которую сделали из памятника В.И.Ленину».

Она добавила, что в Legato Construction «кощунственно» подают свой проект следующим образом: «Это не просто скейт-парк, а единственный в России проект, где история встроена в катание».

Также Останина привела позицию спикера гордумы Верхней Пышмы Ивана Зернова, который объяснил, что город с этим проектом скейт-парка «стал победителем в конкурсе по созданию комфортной городской среды, перед ними стояла задача “сохранить место встреч молодежи и место расположения памятника Ленину в центре города”».

«Как указывают оскорбленные подобным проектом жители Свердловской области, в сети Интернет опубликована заявка о строительстве скейт-парка в г.о. Верхняя Пышма Свердловской области площадью 450 м2 за счет бюджетных средств в размере до 12 140 000 рублей, которые можно было потратить на более приоритетные социальные нужды горожан», — сообщила депутат.

В связи с этим Останина попросила Паслера поручить провести проверку законности размещения указанного скейт-парка и возведения конструкций около памятника Ленину.

«В случае выявления нарушений законодательства, просим Вас принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц, а также устранению выявленных нарушений», — добавила она.