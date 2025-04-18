Председатель городской думы Верхней Пышмы Иван Зернов опроверг информацию о планах строительства скейт-парка у памятника Владимиру Ленину в сквере у Дома культуры (ДК) «Металлург» на Успенском проспекте. По его словам, «визуализация скейтбордистов — это чья-то недобрая шутка», говорится на сайте мэрии.

«Мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы», — сказал он.

По словам Зернова, на месте памятника ведутся строительные работы.

«Поэтому территория огорожена и проход закрыт», — уточнил политик.

Как рассказал телеграм каналу «Осторожно, новости» партнер бюро M4 Андрей Кобзев, при обсуждении строительства площадки для скейтеров у памятника Ленину с городской администрацией «серьезных противоречий и недовольств» не было.

«Мы конечно переживали, что может оскорбить чьи-то чувства, но сейчас объект пользуется популярностью. Приезжают ребята из других городов, много приятных отзывов», — сказал Кобзев.

11 апреля в интервью Федерации скейтбординга в России представители строительной компании Legato Construction рассказали, что инициатором проекта была городская администрация Верхней Пышмы, генеральный проектировщик — проектное бюро M4, а архитектурную концепцию разработали в BLOK STUDIO.

«Первоначально площадка планировалась вокруг памятника — его сохранение было закреплено в проекте», — сказали создатели проекта.

По словам архитекторов, после презентации скейт-площадки парк стал «заметной точкой притяжения». Представители компании добавили, что уже поступает интерес из других городов к «подобным проектам». Однако они не уточнили из каких именно.

В КПРФ призвали привлечь к уголовной ответственности тех, кто разрешил сделать из памятника Ленина рампу для скейтеров.

«Если проект был сделан по незнанию, тогда таких людей не надо пускать во власть. А если сознательно, то это предательство. Город Верхняя Пышма выпал из общеполитического тренда. Это несовременно, глупо и грустно. Я бы возбудила уголовное дело против главы этого города», — заявила «Москве 24» депутат от партии Нина Останина.