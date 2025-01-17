Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 17 января подписал приказ о ликвидации 20 городских прокуратур в регионах. В документе сказано, что это связно с необходимостью «оптимизации штатных расписаний».

В связи с приказом генпрокурора будут ликвидированы:

Прокуратура Барнаула

Прокуратура Астрахани

Прокуратура Брянска

Прокуратура Иркутска

Прокуратура Калининграда

Прокуратура Кемерово

Прокуратура Новокузнецка

Прокуратура Кирова

Прокуратура Курска

Прокуратура Оренбурга

Прокуратура Владивостока

Прокуратура Тольятти

Прокуратура Саратова

Прокуратура Ставрополя

Прокуратура Томска

Прокуратура Тулы

Прокуратура Тюмени

Прокуратура Хабаровска

Прокуратура Чебоксар

Прокуратура Ярославля

Общая численность указанных прокуратур 327 человек. Согласно приказу Краснова, главы региональных прокуратур должны будут перераспределить высвободившихся сотрудников. Собеседник RTVI в одной из региональных прокуратур относительно изменений сказал, что затрудняется назвать причину. «Видимо, какая-то оптимизация», — добавил он.

Источник ГТРК «Самара» сообщил, что приказ вызван изменением подхода Генпрокуратуры «к формированию городских прокуратур в зависимости от численности населения». RTVI направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.