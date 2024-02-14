Генпрокурор американского штата Западная Вирджиния республиканец Патрик Морриси призвал признать президента США Джо Байдена неспособным выполнять возложенные на него обязанности. Соответствующее обращение он направил вице-президенту США Камале Харрис. Документ опубликовал Fox News.

По словам Морриси, американцам уже «слишком долго» приходится наблюдать за тем, как у президента страны происходит «серьезный когнитивный спад». В последние несколько месяцев Байден путал мировых лидеров и политических деятелей и уходил с мероприятий «в дезориентированном состоянии», подчеркнул генпрокурор.

«Эти серьезные интеллектуальные промахи имеют не менее серьезные последствия. Например, просто вспомните, как президент, казалось, случайно отказался от американской политики “одного Китая”, очевидно, запутавшись при ответе на вопрос об обороне Тайваня», — говорится в обращении Морриси.

Автор письма также отметил, что не удивлен тому, что, согласно результатам недавнего опроса, 76% избирателей сомневаются в том, что умственные и физические возможности президента Байдена позволят ему оставаться на посту президента.

«Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться своими полномочиями в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки [к Конституции США] и объявить, что президент Байден не в состоянии выполнять свои обязанности», — подчеркнул Морриси.

Он упомянул доклад специального прокурора Роберта Хура, который занимался расследованием по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами. По словам Морриси, в докладе содержится «четкая картина президента, который не подходит для этой должности».

В опубликованном на прошлой неделе отчете Хур заявил, что по итогам 15-месячного расследования по поводу обращения Байдена с секретными документами решил не предъявлять американскому лидеру обвинения. Спецпрокурор отметил, что президент «сотрудничал со следствием», и назвал Байдена «благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью».

Как передавало агентство Reuters, в Белом доме отчет Хура раскритиковали; вице-президент Камала Харрис назвала его «явно политически мотивированным».