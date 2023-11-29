Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов альянса, призвал Украину и поддерживающие ее страны готовиться к «длительным и трудным» боевым действиям. Трансляция встречи велась на странице организаторов в соцсети X (экс-Twitter).

Кроме того, Столтенберг призвал «не недооценивать Россию». По словам генсека НАТО, несмотря на санкции, российская сторона создала «значительные ракетные запасы в преддверии зимы» и в целом расширила свое военное производство.

На пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов альянса, которая впервые состоялась в формате НАТО — Украина, присутствовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Столтенберг указал, что на встрече им удалось утвердить «амбициозную программу работы [с украинской стороной] на следующий год, [которая охватывает] энергетическую безопасность, инновации и функциональную совместимость».

«Сейчас мы преобразуем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи, помогая Украине перейти от оборудования советской эпохи к натовским стандартам и сделать их вооруженные силы полностью совместимыми с нашими», — пояснил он.

Генсек альянса затронул и вопрос поставок на Украину американских истребителей F-16. «Поставки F-16 позволят <…> усилить украинскую систему ПВО. Однако мы должны осознать, что это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя», — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что сроки поставок самолетов будут зависеть от скорости обучения пилотов.