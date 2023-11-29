Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов альянса, призвал Украину и поддерживающие ее страны готовиться к «длительным и трудным» боевым действиям. Трансляция встречи велась на странице организаторов в соцсети X (экс-Twitter).
Кроме того, Столтенберг призвал «не недооценивать Россию». По словам генсека НАТО, несмотря на санкции, российская сторона создала «значительные ракетные запасы в преддверии зимы» и в целом расширила свое военное производство.
На пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов альянса, которая впервые состоялась в формате НАТО — Украина, присутствовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Столтенберг указал, что на встрече им удалось утвердить «амбициозную программу работы [с украинской стороной] на следующий год, [которая охватывает] энергетическую безопасность, инновации и функциональную совместимость».
«Сейчас мы преобразуем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи, помогая Украине перейти от оборудования советской эпохи к натовским стандартам и сделать их вооруженные силы полностью совместимыми с нашими», — пояснил он.
Генсек альянса затронул и вопрос поставок на Украину американских истребителей F-16. «Поставки F-16 позволят <…> усилить украинскую систему ПВО. Однако мы должны осознать, что это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя», — подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что сроки поставок самолетов будут зависеть от скорости обучения пилотов.
- Reuters 18 августа сообщало, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Передача истребителей может произойти по завершении подготовки украинских летчиков, отмечало агентство.
- На Украине на прошлой неделе говорили, что Киев не сможет получить американские истребители F-16 до конца 2023 года. По словам спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната, уже очевидно, что ВСУ не смогут защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой.
- Президент России Владимир Путин заявлял в июне, что поставляемые Киеву F-16 «будут гореть» так же, как и переданные Киеву танки. Глава российского МИДа Сергей Лавров в июле предупреждал, что Москва расценит факт появления у Украины американских истребителей как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада. Министр подчеркивал, что Россия проинформировала США, Великобританию и Францию о том, что «не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие».
- 28 августа министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что ВСУ может начать использовать обещанные ей западными странами истребители F-16 весной 2024 года. По мнению Резникова, появление F-16 на фронте может «изменить правила игры» в военных действиях. По данным Bild, в настоящее время превосходство в воздухе принадлежит России.