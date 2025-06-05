Достижения России в сфере производства боеприпасов «ошеломляют» НАТО, поскольку страны-члены блока значительно отстают в этом направлении. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет The Guardian.

По словам Рютте, в условиях военного противостояния Россия за квартал выпускает столько основных боеприпасов, сколько страны НАТО производят за год, несмотря на то что совокупная экономика альянса превосходит российскую в 25 раз.

Глава военно-политического блока призвал в краткосрочной перспективе увеличить выпуск боеприпасов, ссылаясь на возможное появление некой угрозы для НАТО через несколько лет. Кроме того, Рютте выступил с инициативой увеличения оборонных расходов стран-членов с текущих 2% до 3,5% ВВП, подчеркнув при этом необходимость дополнительных инвестиций в инфраструктуру в размере 1,5% ВВП.

Генсек НАТО также рассказал об утверждении министрами обороны стран альянса планов, направленных на укрепление систем противоракетной обороны, развитие беспилотной авиации и усиление сухопутных войск.

В мае 2024 года телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain & Company сообщал, что по сравнению с США и европейскими государствами, Россия выпускает в три раза больше артиллерийских боеприпасов. Кроме того, их производство обходится России в четыре раза дешевле, чем Западу.

По оценкам компании, российские предприятия в 2024 году выпустили 4,5 млн артиллерийских снарядов, что более чем в три раза превышает показатели США и Европы (1,3 млн). Кроме того, стоимость производства 152-мм снарядов в России ($1000) в четыре раза ниже, чем у 155-мм боеприпасов НАТО ($4000).

Тогда же президент России Владимир Путин сообщал, что с начала проведения военной операции на Украине производственные мощности российского ОПК значительно расширились: объемы выпуска боеприпасов увеличились в 14 раз, производство БПЛА выросло вчетверо, а выпуск бронетехники — в 3,5 раза.