НАТО требуется пятикратно усилить потенциал ПВО и ПРО для поддержания эффективной обороны и сдерживания. Об этом говорится в заявлении главы альянса Марка Рютте, подготовленном для выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House*, передает Reuters.

В своей речи генсек настаивает на том, что военно-политическому блоку нужен «качественный скачок» в коллективной обороне. В частности, альянсу будут нужны «тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов».

«Дело в том, что нам необходимо больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что угроза не исчезнет даже после окончания войны на Украине», — считает Рютте.

Он полагает, что для эффективного сдерживания необходимо «на 400% нарастить воздушную и противоракетную оборону».

В Кремле в ответ на обсуждаемое увеличение возможностей ПВО альянса заявили, что НАТО перестало скрывать свою истинную направленность, все более явно выступая в качестве механизма силового давления и эскалации напряженности.

«Сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Марк Рютте озвучил «хитрый план» по увеличению оборонного бюджета. Его идея заключается в поэтапном росте военных расходов: сначала с текущих 2% до 3,5% ВВП, а затем дополнительно 1,5% ВВП на сопутствующие оборонные нужды. В сумме это позволит выйти на общий показатель в 5% ВВП, которого добивается президент США Дональд Трамп.

По информации Associated Press (AP), премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже заявил о планах поэтапного увеличения военного бюджета: до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% ВВП к 2034 году. Согласно текущей статистике, 22 из 32 стран-членов НАТО уже выполняют или превышают установленную норму расходов в 2% ВВП.

За рост оборонного бюджета до 3-3,5% ВВП против нынешних 2% выступал также президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако, как отмечала Financial Times, высокий уровень государственного долга страны — один из наибольших в Евросоюзе — может стать препятствием для реализации этих планов.

В начале года Рютте призывал альянс «переключить мышление на военное время» и усиливать оборону для предотвращения возможного конфликта. Однако, как сообщало агентство AP, многие страны-участницы НАТО сомневаются в необходимости наращивания военных расходов до 5% ВВП, особенно после заявлений Трампа о снижении российской угрозы.

*организация признана в России нежелательной