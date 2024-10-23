Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, говорится на сайте Государственного Совета Татарстана.

«В международном аэропорту «Казань» им. Тукая господина Гутерриша встретил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин», — сказано в сообщении.

Информацию о прибытии на саммит сам глава всемирной организации подтвердил еще в Нью-Йорке, когда проводил двустороннюю встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях заседания Генассамблеи ООН.

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Представитель генсека Фархан Хак накануне сообщил, что Гутерриш встретится с президентом России Владимиром Путиным в четверг и планирует поговорить о кризисе на Украине

«Он продолжит прикладывать усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что исключительно важно для глобальной продовольственной и энергетической безопасности», — добавил представитель Гутерриша.

Саммит БРИКС подведет итоги российского председательства в БРИКС. Он станет крупнейшим мероприятием, который принимает Казань. Как заявили в правительстве Татарстана, никогда республика «и даже Россия» таких масштабных делегаций не принимали.