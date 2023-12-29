Начальник польского Генштаба Веслав Кукула заявил, что в пятницу, 29 декабря, российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. По его словам, после этого ракета покинула воздушное пространство страны.

«Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши», — заявил Кукула, добавив, что у Варшавы есть подтверждения этого на радарах (цитата по местному агентству PAP).

Ранее в пятницу в Польше сообщали, что воздушное пространство страны нарушил неопознанный воздушный объект со стороны Украины.

«Утром в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной вошел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — заявили в ВС Польши (заявление опубликовано в соцсети X).

В заявлении отмечалось, что «оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

Польский телеканал Polsat News выступил с утверждением, что неизвестным объектом, который нарушил воздушное пространство Польши, была, скорее всего, российская крылатая ракета Х-22 или Х-101. Телеканал сообщал, что это «неофициальная информация из военных источников».

Газета Wyborcza отметила, что в результате происшествия никто не пострадал; группа из 20 военнослужащих отправилась искать обломки объекта в районе Томашува-Любельского.

В сентябре генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что ракета, упавшая на территории Польши в ноябре 2022 года, принадлежала Украине.

Речь шла о ракете, которая 15 ноября прошлого года упала в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке страны. Тогда в результате происшествия погибли два человека. На Украине изначально высказывали версию о том, что ракета была российской.