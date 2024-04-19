Генштаб ВСУ объявил о проведении «ротационных мероприятий» и снял с должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Наталью Гуменюк.

«Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк», — говорится в заявлении Генштаба.

Кто заменит Гуменюк, пока не объявлено, ведется отбор специалистов. Центр стратегических коммуникаций Сил обороны юга будет работать в штатном режиме, добавили в Генштабе.

16 апреля сообщество журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций (Медиадвижение) обратилось к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба Анатолию Баргилевичу с просьбой снять Гуменюк с поста.

Журналисты пожаловались, что Гуменюк препятствует их работе и ограничивает освещение событий в своей зоне подчинения. «Наиболее вопиющим» случаем авторы обращения назвали запрет на въезд в затопленные города и села Херсонской области в день подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года.

По словам журналистов, Гуменюк также запретила снимать высохшее дно водохранилища и фиксировать происходящее в селах, где из-за подрыва ГЭС исчезла вода.

Добиться официального разрешения на поездку в эти населенные пункты через блокпосты «было невозможно», заявили представители СМИ. В результате им приходилось заезжать в села Херсонской и Николаевской областей «минными полями».

Журналисты пожаловались, что из-за действий Гуменюк военным корреспондентам предлагали работать в «“потемкинских окопах” в десятках километров от реальной линии фронта». Также им запрещали посещать больницы, говорится в обращении.

В связи с этим представители СМИ просили заменить Наталью Гуменюк «более компетентным лицом и не допускать ее к любому управлению коммуникациями». Обращение поддержали 160 журналистов, продюсеров, фрилансеров и медиагрупп. В числе подписантов ― представители изданий «Суспiльне», «Украинская правда», Hromadske, ТСН, Sky News, France 2, AFP, The Sunday Times, Le Monde, Wall Street Journal, New York Times, BBC News и других.

Гуменюк назвала «абсолютной неправдой» обвинения журналистов в том, что им не давали освещать подрыв Каховской ГЭС. По ее словам, за неделю было отработано «более 800 запросов в упрощенном порядке» с учетом «безопасности операций».

Спикер также заявила, что журналисты не представили доказательств своих обвинений, а пресс-центр Сил обороны юга не нарушал приказов командования.

Наталья Гуменюк возглавляла объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга Украины с апреля 2022 года.