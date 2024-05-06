Министерство иностранных дел Германии отозвало в Берлин для консультаций своего посла в Москве Александра Ламбсдорффа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкого МИД. Отзыв посла связан с кибератаками, к которым немецкие власти считают причастными российских хакеров.

Ламбсдорфф пробудет в Берлине неделю, после чего вернется в Москву, уточнили в МИД Германии. В ведомстве назвали вызов посла обычной процедурой, но отметили, что немецкое правительство «очень серьезно» относится к кибератаке, передает AFP.

В начале мая правительство Германии обвинило якобы связанную с Россией хакерскую группировку АРТ28 (она же Fancy Bear) в кибератаках против членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2023 году.

По версии немецких властей, АТР28 использовала неизвестную на тот момент критическую уязвимость в системе безопасности Microsoft Outlook и таким образом скомпрометировала несколько аккаунтов электронной почты.

Берлин считает эту же кибергруппу причастной к атакам против правительственных ведомств и предприятий в сфере логистики, вооружений, авиации, космонавтики, IT-услуг, а также против фондов и объединений в других европейских странах и на Украине.

Немецкие спецслужбы связывают АТР28 с российской военной разведкой ГРУ (прежнее название Главного управления Генштаба Вооруженных сил России). Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что атаки «российских государственных хакеров» не останутся без последствий.

Евросоюз и НАТО в своих заявлениях также осудили действия хакеров, пообещав задействовать меры для защиты от киберугроз и их сдерживания. 3 мая МИД ФРГ вызвал временного поверенного в делах России в Германии и заявил ему протест в связи с кибератакой на офис СДПГ.

Представитель российского посольства отверг обвинения как «бездоказательные и необоснованные», заявили в дипмиссии. Посольство России назвало действия Берлина недружественным шагом, направленным на «разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к дальнейшему разрушению российско-германских отношений».