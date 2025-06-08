Власти Германии поддержали планы оперативного расширения сети бомбоубежищ, заявил изданию Süddeutsche Zeitung глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер, пояснив, что государство должно подготовиться к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.

По его словам, Германия недостаточно готова к конфликту и должна осознать реальность угрозы. «Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война — это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Теперь это изменилось. Мы обеспокоены риском крупной войны в Европе», — заявил немецкий чиновник.

Тислер считает, что на национальном уровне надо провести ревизию убежищ и объектов, которые можно оперативно в них превратить, — туннелей, станций метро, ​​подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий, — чтобы «быстро создать пространство для [размещения] 1 миллиона человек». Он уточнил, что BBK представит комплексный план этой кампании летом 2025 года.

Строительства новых бункеров будет недостаточно из-за его продолжительности и дороговизны, убежден Тислер: по его словам, Германия вступила в «гонку со временем», поэтому необходимо «более внимательно и прямо сейчас» изучить имеющиеся ресурсы для переоборудования объектов в убежища.

Со времен холодной войны в Германии осталось примерно 2 тысячи бункеров, но в рабочем состоянии находятся только 580 из них, а большинство нуждаются в реконструкции, которая обойдется в миллионы евро. При этом имеющихся укрытий хватит на размещение только 480 тысяч человек — всего 0,5% населения страны. ВВК приводит для сравнения Финляндию, где оборудованы 50 тысяч убежищ на 4,8 млн человек (85% населения).

Кроме того, по словам Тислера, Германии следует провести «тонкую настройку» информационных систем, включая уличные указатели и дорожные знаки, чтобы уведомить население о том, где расположены убежища. Также необходимо провести инспекцию предупреждающих сирен и модернизировать их в случае необходимости. Еще одним шагом, добавил чиновник, должна стать проверка системы экстренного оповещения на предмет ее уязвимости перед возможными кибератаками.

Тислер также призвал создать в Германии обязательную или добровольную службу гражданской защиты и призвал жителей страны сделать запасы на случай нехватки электроэнергии и воды. «Создайте достаточно запасов, чтобы продержаться 10 дней, если это возможно. Но даже запас хотя бы на 72 часа был бы очень полезен», — сказал он Süddeutsche Zeitung.

Тислер призвал федеральное правительство обеспечить ВВК финансирование для реализации этих планов. Он уточнил, что власти уже согласились с необходимостью принятия всех перечисленных мер, но конкретики по поводу бюджета пока нет. Между тем, по расчетам чиновника, что в следующие четыре года на нужды гражданской обороны потребуется не менее 10 млрд евро, а в течение следующего десятилетия — не менее 30 млрд евро.

Ожидается, что деньги на убежища будут выделены из тех миллиардов, которые Германия решила направить на военные нужды, критически важную инфраструктуру (мосты и дороги, позволяющие перевозить танки и грузы) и гражданскую оборону. За эти средства также конкурируют разведывательные службы и структуры кибербезопасности, испытывающие нехватку финансирования.