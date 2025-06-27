Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак обвинил Германию в завозе в страну нелегальных мигрантов, и потребовал отставки главы польского МВД Томаша Семеняка за нежелание этому сопротивляться.

По словам Босака, ситуация с переброской в страну мигрантов из Германии, которые не имеют к Польше никакого отношения, продолжается уже около года. Еще девять месяцев назад депутаты партии «Конфедерация», к которой принадлежит Босак, выехали на границу и занялись сбором информации в польско-немецком Центре сотрудничества пограничных, а также полицейских и таможенных службах в Свенке.

«Видно, что немцы уже потеряли все тормоза, они просто привозят целые машины этих мигрантов, а польские пограничники связаны по рукам. Это ситуация, когда с офицерами обращаются как с бесплатным такси для нелегальных иммигрантов, которые должны быть развезены по стране», — сказал Босак.

По словам политика, Польша сейчас вообще никак не проверяет личность и историю иммигрантов, переданных Германией, а «понятие так называемого пограничного контроля немецкой стороной расширяется до не имеющей юридического определения пограничной полосы, о которой польские службы не знают, какой она ширины». Мигранты же завозятся в страну из Германии исчисляются тысячами, утверждает вице-спикер Сейма.

Власти Германии в свою очередь говорят, что в Польшу перевозят только тех мигрантов, которые сами именно через польскую границу попали в Германию. Поляки с этим не согласны. «Мы считаем, что это во многом просто ложь и что в Польшу перебрасываются иммигранты, которые через Польшу в Германию вообще не въезжали», — заявил лидер «Конфедерации».

За отношение, которое сложилось в отношении польских пограничников, которых немецкие коллеги ни во что не ставят, утверждает Босак, должен понести личную ответственность глава МВД республики. Босак надеется, что инициативу «Конфедерации» поддержат и другие партии.