Департамент информационных технологий Москвы объявил о начале конкурса детских рисунков «Создай новую карту москвича». Участники должны нарисовать героев русских сказок и былин на столичных улицах. Автор лучшей работы будет учиться в Строгановской детской академии дизайна, а его рисунок разместят на карте москвича. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Московского социального регистра» Иван Бутурлин.

По словам Бутурлина, в конкурсе могут принять участие московские школьники в возрасте от 7 до 14 лет, заявки принимаются до 13 апреля. В предыдущий раз дизайн карты москвича менялся в 2018 году, отметил он.

«Сегодня юные горожане могут создать собственное оформление карты с любимыми сказочными героями. Нет ничего более искреннего, чем детские рисунки. Мы приглашаем столичных школьников проявить свои творческие таланты и побороться за главные призы конкурса, а всех голосующих — посмотреть на родной город глазами детей», — сказал Бутурлин.

Как уточнили в департаменте, подать заявку для участия ребенка в конкурсе может его родитель или законный представитель. Для этого необходимо авторизоваться на странице конкурса с помощью учетной записи на сайте мэра Москвы — MosID. На конкурс можно отправить до трех рисунков, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что призеры конкурса получат возможность посетить экскурсию и мастер-классы в университете Строганова, а также им вручат подарки от магазина товаров для творчества.

«Участник, чей рисунок получит наибольшее количество голосов в проекте «Активный гражданин», будет учиться в Строгановской детской академии дизайна, а на основе его иллюстрации разработают дизайн лимитированной серии карты москвича», — говорится в сообщении.

Объявление результатов и награждение победителей пройдет 1 июня в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Там же откроется выставка с рисунками финалистов. Все работы победителей будут также опубликованы на сайте конкурса и сервисах проекта «Активный гражданин», — уточнили в департаменте.

«Карту москвича с уникальным рисунком, выбранным по результатам конкурса, будут выдавать в течение учебного года 2025/2026. Оформить такую карту можно будет с 1 августа 2025 года на официальном сайте мэра Москвы. Получить ее смогут дети до 14 лет включительно, которые впервые получают карту или являются участниками конкурса», — рассказали в ведомстве.

Конкурс проводит Департамент информационных технологий города Москвы при поддержке Департамента культуры города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления», заключили в пресс-службе.