Ставший героем мемов «добрый военком» полковник Николай Захаров с 15 января займет пост зампреда правительства Забайкальского края, пишет «Чита.Ру» со ссылкой на главу региона Александра Осипова. Источники издания утверждают, что новый вице-премьер будет курировать гражданскую оборону и ЧС.

Захаров — уроженец Курганской области, окончил Челябинское танковое училище. Его биография размещена в разделе «Мы ими гордимся» на неофициальном сайте этого уже закрытого учебного заведения.

В марте 2009 года Захаров стал военкомом Челябинской области. В 2011 году после его заявления о том, что жителей Северного Кавказа не будут призывать в армию из-за рисков дедовщины, разразился скандал. «Весной 2010 года у нас было 6800 новобранцев, в этом году произошло увеличение призыва. Это связано с распоряжением штаба не призывать лиц северо-кавказских национальностей», — сказал военком. Через три недели после этого заявления Захаров ушел в отставку, по официальной версии — из-за собственного нежелания продлевать контракт.

В этот же период стали появляться мемы с ним. Фото, которое легло в основу этих мемов, в 2009 году опубликовала газета «Вечерний Челябинск», выбрав его в качестве иллюстрации к новости о том, что Захаров возглавил региональный военный комиссариат.

«Улыбчивый мужчина в военной форме, который сидит за столом и хитро смотрит в камеру, стал ночным кошмаром всех студентов. Именно этот мем олицетворяет шутки про армию, призывников и разные способы откосить», — говорится в описании мема о «добром военкоме» на портале Memepedia. Фото Захарова на мемах сопровождается подписями «Как твоя сессия, сынок?», «Хотите автомат? Он у вас будет» и другими подобными.

После ухода в отставку Захаров три года работал заместителем начальника инкассации челябинского подразделения Сбербанка. В мае 2014 года он вновь возглавил региональный военкомат, но уже в октябре стал командиром 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, дислоцированной в Самарской области. В 2021 году «добрый военком» стал начальником штаба, первым заместителем командующего 29-й армией Восточного военного округа.