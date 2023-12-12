Московская Госавтоинспекция временно прекратила выдавать водительские удостоверения и регистрировать транспортные средства из-за технического сбоя информационных ресурсов, сообщается в ее телеграм-канале.

Специалисты Госавтоинспекции устраняют последствия возникших неполадок, но сколько времени займут эти работы, неизвестно. «О возобновлении оказания государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Предыдущий аналогичный сбой произошел в начале октября — он затронул информационные ресурсы, необходимые для работы межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей России.

Гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов тогда заявлял «Коммерсанту», что причиной подобных сбоев, скорее всего, является устаревание техники или, наоборот, выход нового релиза ПО для обновления системы. «Допустим, не успели тесты провести, поэтому случилась ошибка, которая с эффектом домино начала накапливаться», — предполагал эксперт.

Еще один масштабный сбой в работе информационной системы ГИБДД произошел в декабре 2021 года: тогда серверы затопило водой, и невозможно было получить права, зарегистрировать транспорт, а также получить информацию о штрафах за нарушение ПДД.