В индонезийской провинции Южный Сулавеси второй раз за месяц огромный питон целиком проглотил женщину: теперь жертвой стала 36-летняя жительница деревни Ситеба. Власти региона обеспокоены «конфликтом между человеком и дикой природой», пишет The Asean Daily.

Жертва, которую звали Сириати, ушла из дома ранним утром 2 июля, чтобы купить лекарство своему больному ребенку. Она долго не возвращалась, и в конце концов обеспокоенная семья начала поиски. Муж женщины, Адианса, нашел обувь и брюки супруги примерно в 500 метрах от их дома.

Начальник местной полиции Идул рассказал: «Вскоре после того, как были найдены вещи, Адианса заметил змею примерно в 10 метрах от тропы. В тот момент питон был еще жив».

Глава деревенской администрации добавил, что подозрения вызвал неестественно раздутый живот питона. В отчаянной попытке подтвердить свои худшие опасения жители деревни собрались, чтобы помочь Адиансе разрезать живот змеи. Внутри они обнаружили тело Сириати.

«Змея, по-видимому, напала на Сириати, когда та шла одна по лесу, и раздавила ее насмерть, сжав, прежде чем начать глотать. Когда муж ее нашел, ноги женщины торчали из пасти питона», — описывает случившееся Hindustan Times.

Хотя такие инциденты считаются крайне редкими, это не единичный случай в регионе: буквально в прошлом месяце еще одна женщина — местная жительница по имени Фарида — стала жертвой сетчатого питона в другом районе Южного Сулавеси. У погибшей остались муж и четверо детей.

В последние годы в провинции произошло несколько подобных трагедий, напоминает NDTV. В 2023 году местные жители убили восьмиметрового питона, который задушил и проглотил одного из фермеров в деревне. В 2018 году в городе Муна на юго-востоке Сулавеси внутри семиметрового питона была найдена мертвой 54-летняя женщина. Годом ранее в Западном Сулавеси пропал фермер, а затем его нашли проглоченным четырехметровым питоном на плантации масличных пальм.

Сетчатый питон (Malayopython reticulatus) — неядовитый удав, обитающий в Южной и Юго-Восточной Азии. Это самая длинная змея в мире и третья по весу после зеленой анаконды и бирманского питона. В нескольких странах на него охотятся из-за его кожи, для использования в традиционной медицине и для продажи в качестве домашнего питомца. Сетчатый питон прекрасно плавает, что позволило представителям этого вида колонизировать множество небольших островов в пределах своего ареала.

Длина диких сетчатых питонов на юге Суматры составляет от 1,5 до 6,5 м, а вес — от 1 до 75 кг. Сетчатые питоны длиной более 6 м встречаются редко, хотя, согласно Книге рекордов Гиннесса, это единственный обитающий в современном мире вид змей, представители которого регулярно превышают эту длину. Один из самых крупных научно изученных экземпляров из Баликпапана (Восточный Калимантан, Индонезия) был измерен под анестезией: его длина составляла 6,95 м, а вес — 59 кг, и это после того, как он не ел в течение почти 3 месяцев.

Много сетчатых питонов содержатся в зоопарках, где, казалось бы, об их размерах можно было бы собрать подробные данные. Но из-за огромных размеров, силы, агрессивного нрава и подвижности кожи очень трудно получить точные измерения длины живого сетчатого питона, а его вес редко бывает показательным, поскольку содержащиеся в неволе питоны часто страдают ожирением. Поэтому перед проведением измерений питона необходимо усыпить, а это не делается без крайней необходимости.

Сетчатые питоны — хищники, они нападают из засады, когда жертва оказывается в пределах досягаемости, обхватывают ее кольцами и душат. Их естественный рацион включает млекопитающих и иногда птиц, в зависимости от размера самой змеи. Мелкие особи охотятся на грызунов, крупные — на циветт и бинтуронгов, приматов, кабанов и оленей весом более 60 кг.

Сетчатый питон способен проглотить добычу размером до четверти своей длины и весом с себя самого. Вблизи человеческого жилья он иногда охотится на кур, кошек и собак. Среди самых крупных задокументированных жертв этого вида — малайский медведь весом 23 кг, которого съела особь ростом 6,95 м, потратив на его переваривание около 10 недель. Известно как минимум об одном случае, когда сетчатый питон во время охоты проник в лесную хижину и утащил ребенка.