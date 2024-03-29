Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.
«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22 г. Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — сообщил Гладков.
По словам губернатора, кровля была посечена в доме в поселке Дубовое, в селе Репное осколками посечен автомобиль.
Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы. Данные о последствиях обстрела уточняются.
В Белгороде и области в 2:49 была объявлена тревога ракетной опасности, ее отменили спустя час.
- Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 28 марта в результате атаки БПЛА были ранены два человека в Белгороде, в селе Новая Таволжанка пострадал мужчина.
- В ночь на 27 марта Гладков писал, что в Белгороде и Белгородском районе на подлете было сбито 18 воздушных целей противника, в результате чего оказались повреждены частные дома, один человек получил осколочные ранения. По данным Минобороны России, украинская армия использовала снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, все цели уничтожили.