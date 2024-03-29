Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22 г. Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — сообщил Гладков.

По словам губернатора, кровля была посечена в доме в поселке Дубовое, в селе Репное осколками посечен автомобиль.

Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы. Данные о последствиях обстрела уточняются.

В Белгороде и области в 2:49 была объявлена тревога ракетной опасности, ее отменили спустя час.