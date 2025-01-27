Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить обучение в государственных техникумах и вузах подросткам, которые совершили противоправные действия в отношении военнослужащих и в отношении «оценки действий государства» в рамках СВО. С соответствующим заявлением он выступил в ходе еженедельного оперативного совещания.

«Мы понимаем, что достаточно агрессивно идет информационная борьба. Интернет, вседоступность различной, в том числе — негативной информации. Пытаемся оградить наших детей. Не всегда это удается, и возникают условия для создания противоправных действий со стороны, в том числе, несовершеннолетних, подростков», — сказал он.

В связи с этим, с целью защиты детей, конституционного строя, региона и страны, он предложил посоветоваться на уровне общественного обсуждения о возможном запрете.

«Поэтому если ребенок совершает, например, противоправное действие в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции — мое предложение <…> рассмотреть вопрос о недопущении в будущем, например, получения образования в техникумах и вузах государственных», — заявил Гладков.

Губернатор отметил, что правительство выступает за защиту интересов каждого ребенка, но также и за повышение ответственности. Он добавил, что в этом вопросе «никаких шуток нет».

«Мы же видим, насколько сейчас высока оценка со стороны судов, когда человек совершает противоправное действие и получает большие сроки — все, жизнь остановилась. И кому-то кажется, что это “квест”. А заканчивается все бедой», — пояснил глава региона.

В рамках предложенной к рассмотрению инициативы Гладков предложил вынести это обсуждение на уровень школьных коллективов, родительских собраний, а также разговоров с самими детьми.

«Ты совершишь, тебе кажется — ты поиграл, написал нехорошие слова на церкви или что-то там высказался — и у тебя жизнь-то изменилась. И, к сожалению, не в лучшую сторону. И государство будет к этому крайне негативно относиться и с точки зрения твоего будущего», — сказал он.

Губернатор также обратил внимание, что предлагаемый запрет не будет затрагивать частные вузы и частные колледжи. Он призвал к обсуждению этой темы сотрудников прокуратуры, отметив, что власти «не хотят создать никаких прецедентов, не хотят создать какого-то ущерба для развития наших детей».

«Но с другой стороны — мы тоже должны понимать уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит, а семья обращается к государственной поддержке, то опять — давайте рассматривать насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой воспитать ребенка. Ответственность же должна быть со всех сторон? Согласны?» — обратился он к участникам совещания.

Гладков признался, что понимает, «насколько сложно будут восприниматься» его слова, однако напомнил, что страна проживает «очень сложный промежуток времени» и выразил уверенность в отсутствии простых решений.

«Если [дети] будут думать, что «я — несовершеннолетний, мне все простят и все пройдет», — нет. Все будет очень грустно. Очень грустно. Уже в ближайшее время. <…> Если ты допускаешь преступление в отношении государства — несмотря на твой возраст, к сожалению, у тебя начинаются необратимые изменения впоследствии. В различных форматах», — сказал губернатор.

Глава региона отдельно отметил, что в настоящий момент по этому вопросу нет каких-либо официальных решений. Он также поручил начать обсуждать эту тему в рамках профилактики в школах, учреждениях культуры и спорта.

«Может быть, даже нужно было это делать раньше. А через месяц давайте соберемся в различном составе — по пять директоров школ от каждого района, и послушаем, по какому пути нам идти. Пригласим прокуратуру, пригласим МВД, пригласим родительские комитеты, советы отцов. Проблема же общая», — заключил он.