Семья мужчины, который погиб в селе Старый Хутор в Валуйском городском округе Белгородской области, не получит государственную помощь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина вместе со своей супругой отправился на автомобиле в Старый Хутор 9 ноября. При въезде в село машина наехала на мину. Мужчина погиб, женщина получила ранения и в тяжелом состоянии была госпитализирована в Валуйскую центральную больницу. Транспортное средство полностью сгорело.

Гладков напомнил, что с 28 августа въезд в Старый Хутор запрещен по решению оперативного штаба.

«Искренние слова соболезнования всем родным и близким. Но, к большому сожалению, мы не окажем помощь государственную семье погибшего. Почему? Мы давно договорились, два года назад, что все, кто не слушает требований органов власти о запрете въезда в те населенные пункты, где опасно, не получают государственную помощь в случае ранения или гибели», — пояснил Гладков.

Он добавил, что «дело не в деньгах», а в жизнях мирных жителей. «Дорогие друзья, берегите себя», — призвал губернатор.

В мае Гладков предупреждал, что люди, которые приезжают по собственной инициативе в населенные пункты, где введен режим ЧС, могут быть лишены возможности получить помощь при повреждении имущества или ранениях.