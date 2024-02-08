Украинский дрон-камикадзе атаковал автобус, в котором ехали несколько человек, в белгородском селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В сообщении главы региона уточняется, что в результате взрыва пострадал один мужчина, он получил осколочное ранение ноги. По данным телеграм-канала Shot, пострадавшего госпитализировали.

Shot отмечает, что украинский беспилотник «ударил» в рейсовый автобус, который ехал по маршруту Шебекино — Муром.

В то же время Shot сообщил об обстреле села Ржевка Шебекинского района. Телеграм-канал «Запики ветерана» пишет, что населенный пункт обстреляли «из РСЗО кассетным боеприпасом». По данным Shot, обстрел села велся украинскими военными из города Волчанск Харьковской области.

Позже информацию об обстреле Ржевки подтвердил Гладков. По его данным, в результате пострадали пять человек, у четверых из них — двух мужчин и двух женщин — зафиксировали осколочные ранения нижних конечностей. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое — у него «травматическая ампутация верхних и нижних конечностей». По данным Shot, мужчина находится в реанимации в критическом состоянии.

Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль», — добавил Гладков.