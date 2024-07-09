За прошедшие сутки в результате атак на Белгородскую область погибли четыре человека, 20 получили ранения, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, двое — в тяжелом состоянии», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, в результате атаки были повреждены около 160 квартир, 60 частных домов, около 140 автомобилей.

8 июля и в ночь на 9 июля глава региона неоднократно писал об обстрелах, преимущественно Щебекинского и Грайворонского округов, а также Белгорода.

Главдков также отметил, что в поселке Прилесье Краснояружского района в результате атаки дрона-камикадзе полностью разрушен частный жилой дом.

«В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются жители нескольких улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое. Также сохраняется отключение в селах Дроновка и Пороз», — писал он.

До этого Гладков сообщал, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

О ликвидации пожара, возникшего в результате атаки БПЛА на электроподстанцию в Родионово-Несветайском районе, также говорил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, к тушению пожара удалось приступить не сразу — только после проверки саперами площадки возле подстанции. В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв.м., проводится охлаждение трансформаторов. Голубев добавил, что пострадавших нет.

Еще один пожар из-за атаки дронов был зафиксирован в Волгоградской области. Региональная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила, что в результате падения обломков БПЛА загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону.

По данным администрации, возгорание ликвидировано, пожар на нефтебазе не угрожал жилым объектам.