В Москве задержали и арестовали бывшего руководителя организации инвалидов войны в Афганистане «ИВА — инвалиды войны» Андрея Чепурного и гендиректора «Центра медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн “Ветеран-Русь”» Валерия Белялова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) с санаторием «Русь», сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, в 2017 году Чепурной и Белялов незаконно завладели 48 объектами недвижимости, входящими в комплекс зданий центра медицинской реабилитации «Русь». Постройки были безвозмездно переданы НКО «Ветеран-Русь». Однако, по утверждению МВД, решение о заключении соответствующего договора было одобрено в нарушении устава «нелегитимным собранием» членов центрального правления «Инвалидов войны». В результате организации был причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.

В 2022 году подмосковная прокуратура подала иск к НКО «Ветеран-Русь» с требованием признать сделку недействительной и вернуть имущество в госсобственность. «Коммерсантъ» писал, что это может стать первым шагом к передаче «Руси» в ведение другой ветеранской организации. Среди возможных новых операторов санатория называли «ВоИН» — организацию под руководством Героя СССР Валерия Востротина. Среди прочего, председатель организации сапер-афганец Юрий Алексеев предлагал включить объект в сеть центров реабилитации участников специальной военной операции.

В мае 2023 года московской суд признал передачу имущественного комплекса незаконным, однако недвижимость по-прежнему находится в собственности «Ветеран-Русь».

«Чтобы не допустить продолжения противоправных действий и восстановить нарушенные права инвалидов войны и участников специальной военной операции, сотрудники Следственного департамента МВД России планируют обратиться в Мещанский районный суд г. Москвы для наложения ареста на имущество санатория “Русь”», — объясняет МВД.

«Коммерсантъ» уточнил, что Чепурного и Белялова задержали 28 мая после обысков, которые прошли у них дома в Москве. 30 мая мужчины были отправлены в СИЗО на два месяца. По делу также проходят неустановленные лица и 30 свидетелей, среди которых лидер Cоюза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, отмечает издание.