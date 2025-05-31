В районе города Очамчира в Абхазии появится материально-техническая база для Черноморского флота ВМФ России, создание военно-морской базы не планируется. Об этом ТАСС заявил глава республики Бадра Гунба.

«Планируется открытие <…> в районе Очамчиры <…> материально-технической базы именно для Черноморского флота», — сказал он.

Сроки ее открытия он не назвал. По словам Гунбы, проект предполагает укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии министерств обороны.

27 мая Гунба заявил, что для Абхазии «очень важно продолжить взаимодействие» с Минобороны России.

«Нахождение этих подразделений на территории Абхазии — это дополнительная возможность сохранения мира и стабильности на территории Абхазии. <…> Уверен в том, что их нахождение и дальше будет способствовать сохранению мира и стабильности», — сказал он.

С 2017 года в Очамчире базируется сторожевой флот береговой охраны погранслужбы ФСБ России.

В мае министр обороны России Андрей Белоусов во время переговоров со своим абхазским коллегой Владимиром Ануа назвал Абхазию «надежным союзником» Москвы в Закавказье, добавив, что обе стороны в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируют «общее пространство обороны».

Он также отметил, что важным «элементом обеспечения региональной безопасности, безусловно, является 7-я российская военная база».

«Уделяем особое внимание повышению боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей. <…> Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров. В российских военных вузах на безвозмездной основе обучаются 200 ваших военнослужащих», — отметил российский министр.

В октябре 2023 года действующий на тот момент президент Абхазии Аслан Бжания в интервью «Известиям» сообщил, что Сухум и Москва подписали соглашение о создании в Очамчирском районе пункта постоянного базирования военно-морского флота России.

«Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии, и такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это обеспечение коренных интересов и Абхазии, и России, а безопасность превыше всего. Есть и вещи, о которых я не могу говорить», — добавил он.

В феврале 2010 года президент России Дмитрий Медведев и глава Абхазии Сергей Багапш подписали соглашение о создании объединенной российской военной базы на абхазской территории.

Документ регулировал порядок использования базы, включая совместную работу с абхазскими вооруженными силами для защиты суверенитета и безопасности республики. Также в нем прописаны условия использования земельных участков и имущества, а также статус личного состава базы и их семей.

Срок действия документа — 49 лет с возможностью его автоматического продления на 15-летние периоды.

Россия признала независимость Абхазии в 2008 году после августовского конфликта между Грузией и Южной Осетией. Южная Осетия, как и Абхазия, стремилась к суверенитету. В ответ на нападение грузинских войск Россия ввела свои силы для защиты жителей Южной Осетии, многие из которых уже имели российское гражданство. После пяти дней боев российские военные вытеснили грузинскую армию из региона.