Глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем, который в 2013 году одним из первых призывал украинцев выходить на Майдан, уходит со своего поста. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook*.

По словам Найема, он самостоятельно принял решение об увольнении из-за «препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия».

«С ноября прошлого года команда агентства начала сталкиваться с постоянным противостоянием, сопротивлением и искусственными препятствиями», — пояснил он.

Среди таких препятствий, как пишет Найем, — «отмена бюджета» на содержание и восстановление дорог, которая может «сказаться на всей военной логистике», а также сокращение заработной платы у работников агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины до 68%.

Найем также добавил, что работа агентства продолжалась благодаря поддержке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и министра Александра Кубракова, «который позволял принимать самостоятельные решения и достигать результатов, не дожидаясь ударов в спину». Однако после увольнения Кубракова в мае этого года «работа стала невозможна», отметил он.

«Это подтвердило решение главы кабинета министров об отмене моего официального участия в конференции по восстановлению Украины в Берлине», — написал уходящий с должности глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Как отмечает «Страна.ua», Найем входил в близкий круг Кубракова, который якобы пытался наладить контакт с американским посольством и другими структурами в обход администрации президента. Поэтому его увольнение может быть связано с политикой «по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников», пишет издание.

Украинское издание New Voice сообщает, что заявления об увольнении также написали первый заместитель Найема Андрей Ивко и заместитель Валерия Иванова.

Чем известен Мустафа Найем

Мустафа Найем — украинский политик и журналист. Он стал популярным в стране в 2014 году во время событий на Евромайдане.

До этого Найем работал журналистом в украинских изданиях, среди которых — «Коммерсантъ.Украина», «Украинская правда», «Первый национальный» и ТВi. Последний Найем покинул из-за скандала с руководством.

После увольнения с ТВi он стал одним из инициаторов создания канала «Общественное телевидение», который освещал события Майдана и критиковал Виктора Януковича.

Считается, что с поста Найема, опубликованного 21 ноября 2013 года на странице в Facebook, разошелся призыв выходить на площадь Киева. Впоследствии Найем объяснял свои слова тем, что он «просто хотел посмотреть, есть ли эти люди [сторонники Евромайдана]» в социальной сети.

Во время событий Евромайдана Найем учился в Международной академии журналистики в Гамбурге и участвовал в программе летних стипендиатов от Стэнфордского университета. Там же он принял решение идти в политику и выдвинулся на парламентских выборах по списку «Блока Петра Порошенко» (БПП). По итогам выборов Найем прошел в Верховную раду и был избран заместителем главы фракции БПП.

В ноябре 2019 года политик стал работать в Укроборонпроме в качестве заместителя генерального директора, а в августе 2021 года его назначили заместителем министра инфраструктуры Украины.

Должность главы агентства по восстановлению и развитию Украины, которое ранее называлось Государственным агентством автомобильных дорог Украины, Найем занимал с января 2023 года.

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