Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не потерпит «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию» в регионе, но признал, что часть вины лежит на властях, в том числе на нем самом. Так он отреагировал на протесты возле здания Баймакского суда, прошедшие 17 января, в день объявления приговора местному активисту Фаилю Алсынову.

«С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как Глава Башкортостана я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие — по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг», — говорится в заявлении Хабирова в его телеграм-канале.

По его словам, в 2020 году «было абсолютно правильным решением» провести работу по признанию организации «Башкорт»* экстремистской (Алсынов до 2020 года был сопредседателем этой организации).

«Но ряд руководителей организации этого не понимали и все эти годы в той или иной форме привлекались к ответственности», — добавил Хабиров, отметив, что Алсынов ранее «уже привлекался к административной ответственности по экстремизму».

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Это и [Руслан] Габбасов**, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики», — утверждает Хабиров.

«Я переживаю — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят», — заверил глава региона, подчеркнув, что «не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так».

Дело против Алсынова

37-летний Фаиль Алсынов — один из самых известных башкирских общественников, он выступал против разработок на шихане Куштау и участвовал в сходе против геологоразведочных работ в районе села Ишмурзино в Баймакском районе. Дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст. 282 УК) возбудили против активиста из-за его выступления на сходе в Ишмурзино в конце апреля 2023 года.

«Как я понял, «криминал» они нашли в некоторых моих высказываниях. В частности, когда я заявил, что пока наши ребята воюют в Украине, здесь — в Башкортостане — отбирают их земли. Не понравилось им также мое высказывание о мигрантах, которые приезжают в республику и занимаются здесь в том числе незаконной добычей полезных ископаемых», — говорил Алсынов в беседе с изданием «Idel.Реалии»**.

Сам Алсынов объяснял, что, говоря об армянах, имел в виду, что они «могут уехать в свои родные края». Активист утверждал, что «упоминал и татар, и русских», но «не говорил о том, что они не вправе жить и работать в Башкортостане», «не обвинял представителей этих народов ни в чем, никаких уничижительных слов в их адрес не высказывал» (цитата по Русской службе Би-Би-Си).

Письмо прокурору республики Игорю Пантюшину с требованием привлечь Алсынова к ответственности направил глава Башкирии Радий Хабиров, писало издание «Idel. Реалии»** со ссылкой на документы уголовного дела. Хабиров усмотрел в высказываниях активиста разжигание межнациональной розни, призывы к антигосударственным выступлениям и экстремизму, а также дискредитацию российской армии.

Перед судом собрались тысячи

17 января Баймакский районный суд приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал для него тот же срок, но в колонии-поселении. Суд постановил, что в апреле 2023 года Алсынов «публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».

Накануне приговора Алсынову перед судом в Баймаке собралось около 10 тыс. человек при общем населении города в 17,7 тыс. человек, передавал телеграм-канал RusNews. После оглашения приговора у здания суда произошли задержания и стычки с силовиками, писали телеграм-каналы «Куштау Байрам» и «ОВД-Инфо»**. На опубликованных «Куштау Байрамом» кадрах сотрудники ОМОНа в шлемах и с металлическими щитами оттесняли толпу и применяли дубинки.

По данным RusNews, в ходе протестов в поддержку Алсынова были задержаны шестеро активистов: Дмитрий Петров, Юлай Аралбаев, Денис Скворцов, Фанзиль Ахметшин, Радмир Мухаметшин и Ильнар Галин. Им были назначены сроки ареста от 10 до 13 суток.

После протестов Следственный комитет возбудил дело по ст. 212 (массовые беспорядки) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК.

* решением Верховного суда Башкирии признана экстремистской

** внесены в реестр иноагентов