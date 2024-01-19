Пожару на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, где после сброса боеприпаса с украинского беспилотника загорелись четыре резервуара, присвоен повышенный ранг сложности. Жители близлежащих домов эвакуированы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. <…> Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд.», ― рассказал глава Брянской области.

В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам, также подготовлен пункт временного размещения. К тушению привлечено более 140 человек, работами руководит начальник регионального ГУ МЧС Вадим Уваркин.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Роспотребнадзор контролирует предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе.

Утром 19 января Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО беспилотника самолетного типа над Брянской областью. О повреждениях и пострадавших ведомство не говорило.

Губернатор региона сообщил, что при уничтожении дрона произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Позже он добавил, что еще два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над Погарским и Унечским районами Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений нет.