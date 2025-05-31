Министр юстиции Чехии Павел Блажек объявил о своем намерении уйти в отставку в связи со скандалом, связанным с пожертвованными ведомству биткоинами, сообщает местное издание ČTK.

Ранее чешский Минюст принял в дар криптовалюту на сумму около 1 миллиарда крон (примерно €40 млн). По данным следствия, ее передал человек по имени Томаш Йиржиковски, который руководил интернет-площадкой по продаже запрещенных веществ и в 2017 году был приговорен к лишению свободы за хищение, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия. Его освободили в 2021 году.

В ходе расследования в 2017 году полиция заблокировала электронный кошелек Йиржиковски с биткоинами, но после освобождения он получил криптовалюту обратно. В кошельке находилось более 1561 биткоина, из которых мужчина передал 468 министерству юстиции. По курсу на 30 мая эта сумма превышает $49 млн.

Чешский Минюст продал пожертвованные биткоины частным инвесторам, выручив почти миллиард крон. В настоящее время полиция пытается заморозить криптовалюту из-за подозрений в отмывании денег. По данным ČTK, это дело связано с другими текущими расследованиями прокуратуры — о незаконном производстве и обороте наркотиков, а также с делом о превышении служебных полномочий должностным лицом.

Выступая перед парламентом, Блажек заявил, что нет юридических доказательств того, что подаренные министерству биткоины были получены преступным путем.

«Это дело полиции и судов, которые должны это доказать. Пока нет решения о связи с преступной деятельностью. Если это будет подтверждено, государство конфискует оставшуюся сумму», — подчеркнул министр.

Он отметил, что не чувствует себя виновным за случившееся. По его словам, решение об уходе в отставку он принял после консультаций с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

«Мне неизвестно о каких-либо незаконных действиях. Однако я не хочу наносить ущерб репутации правительства или коалиции», — написал Блажек в соцсети X.

Фиала сообщил, что уже есть кандидаты на место уходящего министра, однако тот пока не подал официальное прошение об отставке. Эту процедуру планируется запустить в начале следующей недели, уточняет ČTK.