Текущий год будет тяжелым в плане боевых действий на Украине и станет «испытанием на стойкость», считает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Он предупредил, что прекращение помощи США Киеву стало бы для Вашингтона «голом в свои ворота исторического масштаба».

В статье для журнала Foreign Affairs Бернс отметил, что в момент, когда Россия в феврале 2022 года начала военные действия на территории Украины, к «окончательному завершению» подошла эпоха, которая наступила после окончания холодной войны.

Рассуждая о российско-украинском конфликте, Бернс выразил мнение, что ошибочно «недооценивать зацикленность» президента России Владимира Путина на том, чтобы «контролировать Украину и ее выбор». Путин полагает, что без контроля над Украиной «Россия не сможет быть великой державой, а он — великим российским лидером», утверждает Бернс.

По его словам, «трагическая и жестокая зацикленность» на Украине «обнажила слабости» России, а украинский народ в ответ на боевые действия продемонстрировал «захватывающую дух решимость», а также «стойкость и изобретательность» на поле боя.

«Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на стойкость <…>. Задача Украины состоит в том, чтобы пробить брешь в самонадеянности Путина и продемонстрировать высокую для России цену продолжения конфликта», — говорится в статье главы ЦРУ.

Бернс отметил, что российское руководство в таком случае может пойти на «бряцание ядерным оружием» и что «полностью игнорировать» риски эскалации «было бы глупо». Но и «столь же глупо» излишне их бояться, убежден директор разведывательного управления США.

«Ключом к успеху» Бернс назвал сохранение западной помощи Украине. По его словам, продолжение поставок вооружения поставит Киев в «более выгодное положение» на случай, если появится возможность серьезных переговоров.

«Это дает шанс обеспечить долгосрочную победу Украине и стратегический проигрыш России <…>. Отойти от конфликта в этот критический момент и прекратить поддержку Украины было бы для США голом в свои ворота исторического масштаба», — утверждает Бернс.

В другой части статьи главы ЦРУ говорится, что Россия, возможно, представляет собой «самый непосредственный вызов» для США, однако «более серьезную долгосрочную угрозу» представляет для Вашингтона Китай. Последние два года ЦРУ проводит «реорганизацию» с учетом этого приоритета, говорится в статье.