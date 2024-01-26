В Верховной раде приближается «большой кризис» из-за желания депутатов отказаться от своих мандатов. Об этом сообщил глава фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, только во фракции «Слуга народа» заявления написали 17 человек. Поэтому депутатов решили не отпускать.

«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на составление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам — будет 400 человек», — сказал Арахамия, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua».

По его словам, 226 голосов — минимально необходимое количество для принятия решений — из 400 «очень трудно собирать».

«В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти», — заявил Арахамия.

Он добавил, что было решено не отпускать депутатов, за исключением случаев сложения полномочий по состоянию здоровья. Это необходимо, «чтобы сохранить парламент легитимным», сказал Арахамия.

По его мнению, сейчас в парламенте нет «единства», ситуация хуже, чем была до начала вооруженного конфликта в феврале 2022 года.

Депутат Рады Ярослав Железняк ранее отмечал в своем телеграм-канале, что 401 депутат из номинальных 450 — это антирекорд по числу членов украинского парламента.

Арахамия в декабре уже говорил, что множество нынешних депутатов Верховной рады хотят досрочно сложить свои полномочия, но их не отпускают.

«На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы», — отмечал тогда Арахамия (цитата по «Стране.ua»).

Как сообщало ранее украинское издание «Зеркало недели», эксперты полагают, что украинский парламент пока еще далек от потери критической численности голосов, которая может помешать его полноценной работе. В Раде должно быть 226 депутатов для принятия законов, 300 — для изменений в Конституцию, 338 — для импичмента президента.