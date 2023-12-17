Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Герци Халеви взял на себя ответственность за ошибочное убийство израильскими военными трех заложников, которые сбежали от палестинского радикального движения ХАМАС.

«Армия обороны Израиля и я как ее командующий несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущих боевых действиях», — сказал Халеви (цитата по пресс-службе ЦАХАЛа).

Он сообщил, что трое израильских заложников «пережили семьдесят дней ада», но в итоге были убиты огнем израильских военных, когда сумели сбежать и двинулись в их направлении. Солдаты и командиры ЦАХАЛа больше всего хотят спасти заложников живыми, но в данном случае этого не удалось, добавил Халеви.

Глава Генштаба ЦАХАЛа подчеркнул, что заложники, которые были убиты, со своей стороны «сделали все возможное», чтобы дать понять, что не представляют опасности. На них не было рубашек, чтобы израильские солдаты не заподозрили их в ношении взрывных устройств, а в руках они держали белую ткань.

«Стрельба по заложникам противоречила правилам применения вооруженной силы. Запрещено стрелять в тех, кто поднимает белый флаг и хочет сдаться. Однако эта стрельба произошла во время боевых действий и в условиях давления», — отметил Халеви.

Израильские ВС по ошибке убили трех заложников в пятницу, 15 декабря. В армейской пресс-службе рассказали, что огонь был открыт после того, как военные ошибочно определили заложников как «угрозу».

По данным ЦАХАЛа, во время обысков и проверок в районе, где произошел инцидент, возникли «подозрения относительно личностей погибших». Тела были перевезены на израильскую территорию, после чего подтвердилось, что убитые были израильтянами, которых похитили боевики ХАМАСа.

Ими оказались израильтяне Самер Талалка, похищенный из кибуца Нир-Ам, а также Алон Шамриц и Йотам Хаим, которых боевики взяли в заложники при нападении на кибуц Кфар-Аза.

Газета The Times of Israel опубликовала подробности о молодых людях: им было 22, 26 и 28 лет соответственно. Самый молодой, Самер Талалка, работал в инкубатории в кибуце Нир-Ам и планировал жениться следующим летом, Алон Шамриц был студентом и учился на компьютерного инженера, Йотам Хаим — барабанщиком хэви-метал группы Persephore.