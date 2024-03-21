Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей, которые все еще остаются в округе, временно уехать в Ярославскую область из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, ситуация по-прежнему напряженная.

«Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа», — написал Бондарев в телеграм-канале.

Он добавил, что принять грайворонцев готовы в Ярославской области, и призвал тех, кто готовы уехать, написать ему лично. «Мы организуем отъезд», — отметил глава округа.

По словам Бондарева, власти стараются доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. «Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — предупредил Бондарев.

В другом сообщении Бондарев отметил, что грайворонцы, оставившие в округе животных, могут рассчитывать на помощь с их кормлением. Он попросил уезжающих «не замыкать входную калитку, чтобы волонтеры и бойцы самообороны могли зайти во двор и накормить животных». Заявления об эвакуации животных будут рассмотрены, когда ситуация станет безопаснее, пообещал Бондарев.

Накануне, 20 марта, в городе Грайвороне во время обстрела погибли двое мужчин, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отмечал, что еще два человека ранены: один мужчина получил открытый перелом ноги, контузию и ушиб грудной клетки, еще у одного пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

Приграничный Грайворонский округ за последний месяц регулярно подвергался атакам со стороны ВСУ. Во вторник, 19 марта, Гладков сообщал, что за неделю из-за обстрелов в Белгородской области погибли 16 мирных жителей, 98 пострадали.

В четверг, 21 марта, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали пять человек, все они госпитализированы, рассказал Гладков. По его словам, в Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены более 30 квартир в шести многоквартирных домах.

В пятницу 1,2 тыс. детей из Белгорода и Грайворонского округа отправятся в три других региона — Пензу, Тамбов и Калугу, сообщил Гладков во «Вконтакте». «Очень благодарен моим коллегам, которые приняли их. А в целом сейчас 16 регионов, которые готовы принять 7,5 тысяч наших детей. Следующая отправка будет в конце недели», — сказано в сообщении.