В Херсонской области арестованы министр транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона Александр Балышев и его заместитель, начальник управления дорожного хозяйства Сергей Журавлев, сообщает «Коммерсантъ». Их обвиняют в получении взятки в несколько миллионов рублей за покровительство одной из компаний по строительству и восстановлению дорог, в том числе поврежденных в ходе боев.

Решение отправить чиновников под стражу на два месяца принял районный суд Геническа, согласившись с ходатайством следствия избрать им такую меру пресечения. Поскольку дело ведет Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России, фигурантов в ближайшее время переправят в Москву, пишет газета. Там их, возможно, поместят в СИЗО «Лефортово» или спецблок «Матросской тишины», известный как «Кремлевский централ».

Обвинение Балышеву и Журавлеву предъявили по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), за что максимально могут назначить 15 лет лишения свободы. Арест херсонского министра и его зама подтвердил источник РБК. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили об их задержании в рамках коррупционного расследования, но не привели никаких деталей.

Балышев был утвержден главой Минтранса Херсонской области в конце октября 2023 года, распоряжение подписал губернатор Владимир Сальдо. Через год, в октябре 2024-го, министр отчитался в видеоинтервью, что месяцем ранее регион стал одним из первых в России, где завершили программу дорожного строительства за год в полном объеме и уже начали выполнять работы, запланированные на 2025 год.

Он заявил, что для досрочного завершения программы региону нужна федеральная поддержка в размере 5,1 млрд рублей. Балышев также отметил, что 4,8 млрд рублей из федерального бюджета и дорожного фонда Херсонской области уже освоено.