Глава Хостинского района Сочи Иван Савин не подтвердил RTVI информацию о том, что у него проходят обыски. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что у Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева ведутся следственные мероприятия.

«Вы же со мной разговариваете. Когда проводятся обыски, то в этих случаях изымают средства связи», — сказал Савин.

Чиновник отказался комментировать информацию о задержании экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и обысках у Бурлева. «Не владею этой информацией, мне это не интересно», — сказал он.

Об обысках у Бурлева и Савина также сообщили телеграм-каналы Shot и Mash. Официально эта информация не подтверждалась.

Утром 25 сентября Mash, Shot и РИА Новости сообщили о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. По предварительным данным, он был задержан в Луганске, а потом доставлен в Москву.

Олег Бурлев работал у Копайгородского заместителем. Иван Савин руководит администрацией Хостинского района с 2020 года.

Mash и Shot утверждают, что задержание Копайгородского, а также обыски у Бурлева и Савина могут быть связаны с делом экс-советника мэра Сочи Романа Пищура о «ритуальной ОПГ». По неподтвержденной информации, Пищур вместе с подельниками предоставлял за взятки места на кладбище; суммы варьировались от 200 тыс. до 3 млн рублей за участок.

Shot пишет, что подельники якобы зарабатывали на взятках от 10 до 15 млн рублей. По данным каеала, Копайгородского, Савина и Бурлева допрашивают.