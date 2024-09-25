Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, отправившийся добровольцем в зону проведения военной операции на Украине, в ночь на 25 сентября был задержан в Луганске, а потом доставлен в Москву, сообщает Mash со ссылкой на свои источники. Собеседник РИА Новости в силовых структурах Краснодарского края подтвердил, что в отношении Копайгородского «проводятся следственные действия».

Mash пишет, что дома у Копайгородского были проведены обыски, а его супругу Анастасию Гредину возили на допрос в Следственный комитет. По данным телеграм-канала Shot, обыски проходили и у «других фигурантов уголовного дела» — «предполагаемых подельников из руководства города» Сочи.

Источник РИА Новости сообщил об обысках у бывшего заммэра Сочи Олега Бурлева и у главы Хостинского района Ивана Савина. Бурлев работал заместителем Копайгородского, а после его отставки некоторое время оставался в статусе и.о. мэра, но в августе уволился по собственному желанию. Савин руководит администрацией Хостинского района с 2020 года.

Алексей Копайгородский, занимавший пост мэра Сочи с 2019 года, ушел в отставку в мае 2024 года. Официально было объявлено, что его увольнение связано с переходом на другую работу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщая об уходе Копайгородского, отмечал его высокий профессионализм и подчеркивал, что отставка — это его собственное решение. Новым мэром стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

«Ъ-Кубань» писал, что Копайгородский якобы будет работать в одном из федеральных ведомств, а его уход связан с федеральными ротациями, изменениями в правительстве России и кабмине. Источник Sochi1.ru говорил, что отставка мэра Сочи стала неожиданностью, и ее «не обсуждали даже в кулуарах».

В конце июня бывший советник Копайгородского по финансово-экономическим вопросам Родион Пищур стал фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки организованной группой (ч. 5 ст. 290 УК). Фигурантами также являлись шестеро предполагаемых сообщников. Вменяемая им статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В администрации Сочи подчеркнули, что Пищур не является ее сотрудником с 2023 года.

Следствие предполагает, что экс-советник сочинского мэра создал организованную преступную группу (ОПГ) для торговли местами на кладбище села Барановка Хостинского района. По закону эти места должны распределяться бесплатно, но злоумышленники брали за них от 200 тысяч до 3 млн рублей. В Следственном комитете считают, что за счет этих взяток ОПГ ежемесячно получала 10-15 млн рублей, которые делила между собой.

По делу проходят руководитель отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации Станислав Гармаш, его подчиненный, генеральный директор и бухгалтер частного ритуального агентства, а также работник муниципальной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывавший услуги в ритуальной сфере.

12 сентября СМИ сообщили, что Копайгородский добровольно отправился в зону проведения СВО и проходит службу на офицерской должности в Луганской народной республике (ЛНР). Источник в городском собрании депутатов Сочи пояснил, что экс-мэр счел свои «военные знания» полезными для участия в боевых действиях. По информации Sochi1.ru, Копайгородский отправился в Луганск практически сразу после отставки.