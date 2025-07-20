Генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку после того, как камера запечатлела его в обнимку со своей коллегой на концерте группы Coldplay. Об этом компания сообщила в соцсети Х.

«Компания Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента своего основания. Мы ожидаем от наших руководителей, что они будут устанавливать стандарты поведения и ответственности, но недавно эти стандарты не были соблюдены», — говорится в заявлении.

Совет директоров принял прошение Байрона об отставке и начал искать ему замену. Обязанности гендиректора Astronomer временно исполняет соучредитель и директор по продуктам компании Пит Деджой.

«Хотя осведомленность о нашей компании могла измениться в одночасье, наш продукт и наша работа для клиентов остались прежними», — добавили в Astronomer.

Скандал на концерте Coldplay

16 июля «камера для поцелуев», работавшая на концерте британской группы Coldplay в Бостоне, выхватила из толпы Байрона, обнимающего свою спутницу. Американские СМИ опознали в ней главу отдела кадров Astronomer Кристин Кэбот. Увидев себя на большом экране, Байрон, у которого есть жена и дети, пригнулся, а Кэбот закрыла лицо руками и отвернулась.

Фронтмен Coldplay Крис Мартин обратил внимание на поведение пары и сначала попытался успокоить их, сказав, что «все в порядке». Затем он отметил: «Либо у них тайный роман, либо они просто очень застенчивы. Надеюсь, мы не сделали ничего плохого».

Видео с Байроном и Кэбот стало вирусным и породило множество мемов, о скандале прочитали более 15 млн человек. По средней читательской аудитории эта тема находится на одном уровне с публикациями о суде над рэпером Diddy, смерти папы римского Франциска и ссоре между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, выяснила платформа по мониторингу трендов Memo.

Жена экс-гендиректора Astronomer Меган Керриган-Байрон после скандала убрала фамилию супруга из своего профиля в соцсети, а затем удалила и весь аккаунт.

Кристин Кэбот развелась в 2022 году, а сейчас предположительно замужем за гендиректором завода по производству алкоголя Privateer Rum Эндрю Кэботом, пишет New York Post. По данным издания, менее полугода назад пара купила дом на побережье Атлантического океана в штате Нью-Гэмпшир за $2,2 млн.

В аккаунте Кристин Кэбот на LinkedIn было указано, что в 2020 году она стала членом консультативного совета Privateer Rum. Сейчас профили Кэбот и Байрона на LinkedIn удалены.

К компании Astronomer Кэбот присоединилась в ноябре 2024 года. Сообщая о ее назначении, Байрон отметил «исключительные лидерские качества» женщины и ее «глубокие познания в области управления талантами».

Спустя почти сутки после инцидента на концерте Coldplay компания Astronomer заявила о начале служебного расследования. Кэбот отстранена от работы. Пресс-служба опровергла появившиеся в соцсетях предположения, что в компании с Байроном и Кэбот якобы была еще одна сотрудница отдела кадров Astronomer Алисса Стоддард.

Байрон не комментировал случившееся. Заявление с извинениями якобы от его имени, появившееся в соцсетях, Astronomer назвала фейковыми. По данным Axios, запоздалая официальная реакция компании на скандал отчасти объясняется «медленной отставкой» Байрона и переговорами об условиях его увольнения.

Бывший коллега Байрона заявил New York Post, что экс-сотрудники Astronomer, работавшие с уволенным гендиректором, в чатах «смеются до упаду и наслаждаются тем, что произошло, и тем, что его разоблачили». Байрон, как утверждается, имеет репутацию «агрессивного, помешанного на продажах» руководителя, который может быть «токсичным», добавил источник издания.