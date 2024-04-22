Начальник военной разведки ЦАХАЛ генерал-майор Аарон Халива 22 апреля объявил об уходе в отставку в связи с нападением боевиков ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 года, пишет газета Haaretz.

Халива — первый генерал генерального штаба израильской армии, покинувший свой пост из-за провалов, приведших к нападению и войне в Газе. Через неделю после нападения ХАМАС он публично взял на себя ответственность за непредотвращение атаки, написав в соцсети Х: «Мы не выполнили свою миссию, я несу полную ответственность за провал».

В своем заявлении об уходе начальник военразведки ЦАХАЛ пишет: «Разведывательное подразделение не справилось с возложенной на нас задачей. Выполняя свои обязанности, я знал, что вместе с властью приходит и тяжелая ответственность».

Халива также призвал создать государственный следственный комитет, «который сможет расследовать и тщательно, углубленно, всесторонне и точно выяснить все факторы и обстоятельства, приведшие к трагическим событиям» 7 октября.

Халива анонсировал свое увольнение вскоре после октябрьского нападения, но предупредил, что отложит этот шаг из-за начавшейся военной операции в секторе Газа. «Теперь, более чем через полгода, одновременно с началом [внутреннего] расследования, я подаю в отставку», — написал он в открытом письме, опубликованном израильскими СМИ.

Jerusalem Post отмечает, что за последнее время возросло число призывов к отставке Халивы со стороны общественности — из-за того, что после октябрьского нападения ХАМАС уже прошло достаточно много времени, и недавней ошибки военной разведки, из-за которой ЦАХАЛ неправильно рассчитал ответ Ирана на удар, в результате которого погиб высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Газета The Times of Israel подчеркивает, что Халива продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока ему не подберут замену. По данным издания, его увольнение согласовано с начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Халеви и министром обороны Йоавом Галлантом.

До своего фактического ухода Халива пообещал способствовать достижению максимального количества целей военной операции — «установлению военного доминирования ЦАХАЛ на севере и юге сектора Газа, сдерживанию дальнейших угроз со стороны Ирана и других внешних врагов, а также возвращение заложников».

Бывший глава правительства Израиля Яир Лапид написал в своем аккаунте в социальной сети X: «Отставка руководителя разведывательного управления ЦАХАЛ оправданна и достойна уважения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен был сделать то же самое».

Член партии «Еш Атид» Владимир Беляк написал в соц сети X: «Глава разведывательного управления ЦАХАЛ поступил мудро, уйдя в отставку. Государственную следственную комиссию необходимо создать незамедлительно. Премьер-министр должен немедленно уйти в отставку, независимо от создания государственного следственного комитета».

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Помимо Халивы, о своей ответственности за вторжение боевиков ХАМАС заявляли и другие высокопоставленные представители Минобороны Израиля, в том числе глава службы безопасности Шин Бет и начальник штаба ЦАХАЛ. «Никто из них пока не объявил о планах уйти в отставку, хотя ожидается, что многие сделают это, как только ситуация с безопасностью стабилизируется», — отмечает The Times of Israel.

В начале апреля уволился еще один высокопоставленный офицер израильской разведки — начальник исследовательского отдела военной разведки генерал Амит Саар. До этого израильские СМИ писали, что он может уйти в отставку из-за октябрьского нападения ХАМАС. Однако, как пишет The Times of Israel, уход Саара был связан с тем, что ему диагностировали онкологическое заболевание.

В своем заявлении об отставке генерал обратился к коллегам, заявив: «За последние несколько месяцев мы все, и особенно я, испытали глубокое потрясение. Мы не оправдали того, чего от нас ожидали, чего мы ожидали от самих себя. Я дал понять, что в мире ценностей, в котором я живу, я намерен взять на себя ответственность».

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что Саар — «офицер с выдающимися заслугами, который внес большой вклад в обеспечение безопасности израильского государства даже в условиях войны».

В ночь на 7 октября 2023 года около 3 тысяч боевиков ХАМАС проникли с территории сектора Газа в южные районы Израиля, убив около 1,2 тысячи человек и взяв в заложники 253 человека. Большинство жертв были гражданскими лицами, подчеркивают израильские власти.