Советский районный суд Махачкалы арестовал до 21 июля главу Кайтагского района Дагестана Алима Темирбулатова по делу о мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Главе администрации Кайтагского района вменяют ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным следствия, Темирбулатов создал организованную преступную группу, в которую вошли сотрудники администрации муниципального округа и другие лица.

С мая по декабрь 2021 года ими были незаконно предоставлены и в последующем оформлены в собственность на родственников и знакомых пять земельных участков в селе Маджалис, находящихся в собственности муниципального района, общей площадью 4 тысячи квадратных метров на сумму более 2 млн 690 тысяч рублей.

Постановление суда об аресте Темирбулатова в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

Темирбулатов возглавлял Кайтагский район с 2015 года. В феврале этого года его работу подверг жесткой критике глава Дагестана Сергей Меликов в связи с затягиванием строительства школы в селе Джавгат. В марте Темирбулатов получил выговор после проверки, выявившей многочисленные нарушения в районе.

Как пишет издание «Черновик», 21 мая Собрание депутатов Кайтагского района единогласно приняло решение конкурс по отбору кандидатов на должность главы района отменить.

Такое решение было принято практически сразу после того, как 16 мая Кайтагский районный суд удовлетворил административный иск поданный Меликовым о досрочном прекращении полномочий Темирбулатова «в связи с утратой доверия».

В тот день Собрание решило конкурс по отбору кандидатур на должность главы МР «Кайтагский район» признать несостоявшимся. За данное решение депутаты проголосовали единогласно.