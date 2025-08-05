Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки главы Вилючинска Ивана Головчака из-за жалоб местных жителей, особенно после землетрясения. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло», — отметил Солодов.

По словам губернатора, 5 августа он провел объезд домов, соцобъектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей.

Солодов назвал неудовлетворительной работу администрации и особенно — реагирование городских властей на чрезвычайную ситуацию.

«По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — подчеркнул губернатор.

По данным «Камчатки-Информ», Солодов еще в мае выражал недовольство работой мэра Вилючинска. Тогда местные жители говорили главе региона о задержке зарплат работникам образования и выплат для малоимущих граждан. Солодов попросил мэра назвать сроки, когда начнутся выплаты. По словам Головчака, задержка зарплат была связана с реорганизацией структуры администрации.

Вилючинск расположен на берегах бухты Крашенинникова Авачинской губы, в 25 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского и в 26 км южнее аэропорта Елизово. В городе находится база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России, также на территории округа расположен Вилючинский вулкан.

В ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам достигала до 8,7. Были повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы.

Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей Камчатского края. В первые сутки после толчков несколько десятков человек обратились за помощью медиков. У некоторых зафиксировали ушибы, другим была необходима психологическая помощь.