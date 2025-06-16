Глава Минздрава Красноярского края Наталия Говорушкина отправлена в отставку по собственному желанию, распоряжение подписал 15 июня губернатор Михаил Котюков. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Исполняющей обязанности главы ведомства назначена первый заместитель министра здравоохранения региона Юлия Белоусова.

Говорушкина не пробыла в своей должности и года. Она возглавила Минздрав в конце октября 2024-го, до этого в течение пяти месяцев исполняла обязанности министра, официально занимая пост заместителя.

Как отмечает NGS24.RU, Говорушкина, приехавшая в Красноярск из Москвы, прослыла одной из самых скандальных фигур в правительстве. В мае в ее ведомстве прошли обыски в связи с уголовным делом о халатности из-за нехватки лекарств для людей с редкими заболеваниями. Как писал телеграм-канал Kras Mash, дело возбудили еще в марте после того, как мамы детей с генетическим заболеванием муковисцидоз пожаловались, что не могут получить льготные препараты в поликлиниках.

Сам Минздрав по итогам служебной проверки назвал виновными в ситуации с нехваткой лекарств заместителя Говорушкиной по финансово-экономическим вопросам Оксану Афанасьеву и начальника отдела госзакупок Татьяну Ерохину. В сообщении говорилось, что Афанасьева «ненадлежащим образом исполняла обязанности по контролю и организации деятельности контрактной службы», а Ерохина по необъявленной причине на полтора месяца остановила обработку заявок на закупку лекарств.

Обе чиновницы отрицали обвинения и утверждали, что приостановить закупки лекарств велела на совещании сама глава Минздрава Наталия Говорушкина. По их словам, она объясняла это необходимостью проверить, правильно ли сформирована потребность. Ерохина сказала, что предупреждала Говорушкину о рисках такой приостановки, но та в ответ только возмутилась тем, что ее распоряжения оспаривают.

В начале июня Kras Mash писал, что Минздрав оштрафовали на 30 тыс. рублей, но родители детей, которые жаловались на дефицит лекарств, остались недовольны и стали готовить иски к ведомству на 10 млн рублей.

Вскоре после этого тот же канал обнародовал аудиозапись, записанную одним из участников срочного совещания у Говорушкиной с участием юристов и специалистов по госзакупкам. Судя по записи, глава Минздрава критиковала работу краевой сети «Губернские аптеки», сопровождая это матерными словами.

Министр на этом совещании также предлагала подать в суд на депутата заксобрания Илью Зайцева, интересующегося делами Минздрава. Говорушкина, в частности, спрашивала юристов, могут ли они доказать, что он нарушает «мой любимый 152-й ФЗ [федеральный закон «О персональных данных»], за который фактически посадка, как за наркоту».

Один из участников совещания подтвердил NGS24.RU, что женский голос на записи принадлежит Говорушкиной. Он рассказал, что эта беседа состоялась 5 марта после того, как прокуратура начала проверку Минздрава в связи с жалобами на недоступность льготных лекарств. Подлинность записи также подтвердила ранее обвиненная начальник отдела госзакупок Татьяна Ерохина, которую тоже вызывали на эту встречу.

На следующий день после обнародования записи, 4 июня, Говорушкина не явилась на запланированную пресс-конференцию. По данным Kras Mash, она «неожиданно заявила, мол, уезжает в командировку». Еще через пару дней местные СМИ узнали, что глава Минздрава ушла в отпуск до 16 июня, причем уже тогда сообщалось, что она не собирается из него возвращаться и подаст заявление об увольнении.