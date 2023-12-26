В районе Феодосии на юго-востоке Крыма произведена «вражеская атака», территория порта оцеплена. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», — сказал Аксенов.
Он также отметил, что жители нескольких домов будут отселены, на месте работают все профильные службы. О пострадавших не сообщается.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не выкладывать фото и видео с места ЧП.
По данным оперативного штаба, в 2:31 было приостановлено автомобильное движение через Крымский мост, возобновили его в 3:43.
Министерство обороны России атаку на порт пока не комментировало.
Пять дней назад, 21 декабря, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Азовским морем средство ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS.
Территория Феодосийского порта составляет 4,96 га. Причалы оборудованы портальными кранами, подъездными железнодорожными путями. На этих причалах перерабатываются генеральные и навалочные грузы. В порту действует два рейдовых нефтепричала. Северный причал с глубинами до 13.5 м может принимать танкеры дедвейтом до 100 тыс. тонн с осадкой до 12.5 м. Южный причал — до 80 тыс.тонн с осадкой до 11.3 м.