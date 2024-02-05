Мэр города Кузнецка (Пензенская область) Сергей Златогорский призвал брать на работу в городскую администрацию только тех мужчин, которые прошли службу в армии. Всем остальным он советовал «не приходить». Новые требования Златогорский озвучил во время еженедельного оперативного совещания в мэрии 5 февраля.

Глава Кузнецка привел в пример нового начальника отдела городского хозяйства Рината Акчурина, который занял эту должность по итогам конкурса. Мэр обратил внимание, что у нового руководителя есть необходимый жизненный опыт, и, главное, он отслужил срочную службу.

«Вы когда будете конкурсы проводить и там будут заявляться мужчины, те, кто не служил, пускай не приходят. Мне надо, чтобы здесь работали те, кто, если что, и за Родину могут и так далее», — приводит слова Златогорского пензенское подразделение «АиФ».

Также глава города напомнил слова президента Владимира Путина о том, что новую российскую элиту нужно формировать из участников спецоперации на Украине.

«Элиту надо формировать из тех, кто за Родину, за СВО и так далее. А не из тех, кто по заграницам или где-то еще», — добавил Златогорский.

Статья 64 Трудового кодекса России запрещает необоснованный отказ в приме на работу, а равно отказ по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника, за исключением установленных законами случаев. Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суде.

Чиновник также пообещал приберечь вакантные места для тех, кто вернется из зоны проведения военной операции.

В феврале 2023 года Златогорский призывал отправлять в армию безработных, а в апреле 2023 года утверждал, что Россия сражается с «самим дьяволом».

В конце января мэр Кузнецка призывал мужчин, имеющих военные знания и навыки, принять участие в военной операции на Украине, так как «сейчас наметилась слабина, и надо добить врага».