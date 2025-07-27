Ленинградская область сегодня пережила «беспрецедентную атаку БПЛА на промышленные и военные объекты», сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, сегодня был уничтожен 51 беспилотник, один человек погиб, трое пострадали.

Губернатор рассказал, что в отражении атаки была задействована в том числе силы Ленинградской военно-морской база.

Также Дрозденко сообщил, что в результате пожара, который возник при падении обломков дрона, погиб мужчина. Где это произошло, он не уточнил.

Ранее глава Ленобласти рассказал, что в Ломоносовском районе из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина, у нее ушибы и порезы.

«Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — пообещал Дрозденко.

«Фонтанка» писала, что сегодня в Большой Ижоре Ломоносовского района тушили пять пожаров: «трехквартирный жилой дом, баня с пристроенной жилой комнатой, жилое строение, пока не оформленное как ИЖС, а также баня и сарай». В одном из зданий выгорели три квартиры, пострадали окна в соседних домах и припаркованные машины. Из огня спасли не менее семи человек, отмечало издание.

Позднее «Фонтанка» сообщила, что в пожаре погиб пенсионер, которому было около 60 лет. Его тело нашли в двухэтажном частном доме в СНТ «Парус». Детям погибшего удалось спастись.

«В доме, сгоревшем в СНТ «Парус», находились трое человек. Они спали. Пенсионер на первом этаже, его взрослые дети — на втором. Детям удалось спастись. На месте, где было обнаружено тело мужчины, работают криминалисты Следственного комитета», — уточнялось в материале.

Минобороны России в дневной сводке сообщало, что над Ленинградской областью в период с 06.25 мск до 09.40 мск был сбит 51 дрон.

Сегодня, в день Военно-морского флота, президент России Владимир Путин приезжал в Кронштадт, где поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович», который утром принимал участие в отражении атаки дронов на Санкт-Петербург и область. Глава государства пообщался с моряками и повысил командира корабля в звании.

«Президент поблагодарил экипаж за службу, оставил запись в книге почетных гостей и присвоил командиру корабля звание капитана 2-го ранга», — сообщила пресс-служба Кремля.

О том, что фрегат участвовал в отражении атаки дронов, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев. Он также рассказал, что из-за БПЛА самолет с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и секретарем Госсовета России Алексеем Дюминым «несколько часов не мог вылететь из Москвы в Питер».

«Мы должны были взлететь в 9:30, чтобы принять участие с президентом в учениях ВМФ. Но Ленинградскую область атаковали украинские БПЛА, был объявлен план “Ковер”. В итоге несколько часов ждали в самолете, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа», — отметил Юнашев.

Из-за атак БПЛА в петербургском аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет самолетов. В итоге более 100 рейсов были отменены и задержаны.